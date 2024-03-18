https://ria.ru/20240318/vybory-1933972697.html
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России
Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:43
2024-03-18T12:43
2024-03-18T12:43
выборы президента россии — 2024
россия
снг
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637391_0:0:2876:1618_1920x0_80_0_0_7db2e59befa33494bbd05ea842c619b8.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова. "Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - сказала Петрашова, выступая в ЦИК РФ. Она добавила, что наблюдатели в ходе посещения участков для голосования видели семьи с детьми, пожилых людей, которые пришли отдать голос за своего кандидата. "Это очень важно. Мы чувствовали на избирательных участках особую атмосферу гражданской ответственности, неравнодушное отношение к будущему своей страны", - подчеркнула член миссии наблюдателей от СНГ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/otkrytost-1933970228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637391_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_636774a432eab69085f5904257773b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, СНГ, Совет Федерации РФ, Политика
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России
Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов президента России
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова.
"Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - сказала Петрашова, выступая в ЦИК РФ.
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Она добавила, что наблюдатели в ходе посещения участков для голосования видели семьи с детьми, пожилых людей, которые пришли отдать голос за своего кандидата.
"Это очень важно. Мы чувствовали на избирательных участках особую атмосферу гражданской ответственности, неравнодушное отношение к будущему своей страны", - подчеркнула член миссии наблюдателей от СНГ.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.