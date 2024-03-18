https://ria.ru/20240318/vybory-1933972697.html

Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России

Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России

Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:43

2024-03-18T12:43

2024-03-18T12:43

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова. "Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - сказала Петрашова, выступая в ЦИК РФ. Она добавила, что наблюдатели в ходе посещения участков для голосования видели семьи с детьми, пожилых людей, которые пришли отдать голос за своего кандидата. "Это очень важно. Мы чувствовали на избирательных участках особую атмосферу гражданской ответственности, неравнодушное отношение к будущему своей страны", - подчеркнула член миссии наблюдателей от СНГ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/otkrytost-1933970228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, снг, совет федерации рф, политика