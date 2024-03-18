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Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:43 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933972697.html
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России
Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:43
2024-03-18T12:43
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова. "Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - сказала Петрашова, выступая в ЦИК РФ. Она добавила, что наблюдатели в ходе посещения участков для голосования видели семьи с детьми, пожилых людей, которые пришли отдать голос за своего кандидата. "Это очень важно. Мы чувствовали на избирательных участках особую атмосферу гражданской ответственности, неравнодушное отношение к будущему своей страны", - подчеркнула член миссии наблюдателей от СНГ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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россия, снг, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, СНГ, Совет Федерации РФ, Политика
Наблюдатели СНГ оценили подготовку выборов президента России

Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов президента России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели от Содружества независимых государств отмечают высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России и высочайшую явку, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова.
"Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - сказала Петрашова, выступая в ЦИК РФ.
Избирательный участок на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Вчера, 12:36
Она добавила, что наблюдатели в ходе посещения участков для голосования видели семьи с детьми, пожилых людей, которые пришли отдать голос за своего кандидата.
"Это очень важно. Мы чувствовали на избирательных участках особую атмосферу гражданской ответственности, неравнодушное отношение к будущему своей страны", - подчеркнула член миссии наблюдателей от СНГ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСНГСовет Федерации РФПолитика
 
 
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