https://ria.ru/20240318/vybory-1933970627.html

Противники голосования в России придумали порчу бюллетеней, заявили в ЦИК

Противники голосования в России придумали порчу бюллетеней, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024

Противники голосования в России придумали порчу бюллетеней, заявили в ЦИК

Противники голосования на выборах президента РФ придумали технологию - портить бюллетени, которые уже опустили в урны, она провалилась, заявила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:36

2024-03-18T12:36

2024-03-18T16:34

выборы президента россии — 2024

россия

украина

элла памфилова

политика

бердянск

сша

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Противники голосования на выборах президента РФ придумали технологию - портить бюллетени, которые уже опустили в урны, она провалилась, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Была придумана технология, которая лопнула, - портить уже бюллетени людей, которые проголосовали. Вы видели, во что это вылилось, это жалкие совершенно попытки, когда (телефонные международные мошенники, колл-центры, которые находятся на Украине) использовали несчастных людей, закабаленных кредитами, <…>; которые приходили, пытались выливать зеленку и так далее", - сказала Памфилова.Ранее она отмечала, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, украина, элла памфилова, политика, бердянск, сша, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф