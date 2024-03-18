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Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно

Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно

Девяносто процентов избирателей, подавших заявку на ДЭГ и голосование через "мобильный избиратель", воспользовались этими возможностями, заявила председатель... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:50

2024-03-18T11:50

2024-03-18T11:50

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Девяносто процентов избирателей, подавших заявку на ДЭГ и голосование через "мобильный избиратель", воспользовались этими возможностями, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Явка среди тех, кто подавал заявления - 90% практически", - сказала Памфилова на брифинге. Она отметила, что только на ДЭГ, включая Москву, проголосовало свыше 8 миллионов избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, элла памфилова, цик рф, россия