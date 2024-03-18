https://ria.ru/20240318/vybory-1933947643.html

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, отметил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:38

2024-03-18T11:38

2024-03-18T11:48

выборы президента россии — 2024

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, отметил высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера."Восемнадцатого марта в ходе состоявшегося телефонного разговора президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента страны, тепло пожелав дальнейших успехов", - говорится в сообщении.Мирзиёев особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ."С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в пресс-службе.Сегодня устойчивыми темпами растут объемы взаимного товарооборота, реализуются инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, усиливаются кооперационные связи между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами. Осуществляется активный культурно-гуманитарный обмен.В апреле в Ташкенте пройдет очередная международная промышленная выставка "Иннопром", которая стала эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации. В ходе телефонного разговора рассмотрен также график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, ташкент