https://ria.ru/20240318/vybory-1933947643.html
Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России
Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, отметил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:38
2024-03-18T11:38
2024-03-18T11:48
выборы президента россии — 2024
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 18 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, отметил высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера."Восемнадцатого марта в ходе состоявшегося телефонного разговора президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента страны, тепло пожелав дальнейших успехов", - говорится в сообщении.Мирзиёев особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ."С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в пресс-службе.Сегодня устойчивыми темпами растут объемы взаимного товарооборота, реализуются инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, усиливаются кооперационные связи между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами. Осуществляется активный культурно-гуманитарный обмен.В апреле в Ташкенте пройдет очередная международная промышленная выставка "Иннопром", которая стала эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации. В ходе телефонного разговора рассмотрен также график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.
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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, ташкент
Выборы президента России — 2024, Политика, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Ташкент
Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах в России
Мирзиеев по телефону поздравил Путина с победой на выборах
ТАШКЕНТ, 18 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, отметил высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
«
"Восемнадцатого марта в ходе состоявшегося телефонного разговора президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента страны, тепло пожелав дальнейших успехов", - говорится в сообщении.
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Мирзиёев особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ.
"С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сообщили в пресс-службе.
Сегодня устойчивыми темпами растут объемы взаимного товарооборота, реализуются инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, усиливаются кооперационные связи между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами. Осуществляется активный культурно-гуманитарный обмен.
В апреле в Ташкенте пройдет очередная международная промышленная выставка "Иннопром", которая стала эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации. В ходе телефонного разговора рассмотрен также график предстоящих мероприятий на высшем уровне, добавили в пресс-службе.
Выборы президента России в Москве
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
1 из 12
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
2 из 12
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
3 из 12
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
4 из 12
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
5 из 12
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
6 из 12
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
7 из 12
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
8 из 12
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
9 из 12
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
10 из 12
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
11 из 12
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
12 из 12
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
1 из 12
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
2 из 12
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
3 из 12
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
4 из 12
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
5 из 12
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
6 из 12
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
7 из 12
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
8 из 12
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
9 из 12
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
10 из 12
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
11 из 12
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
12 из 12