https://ria.ru/20240318/vybory-1933943205.html

Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова

Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова

Запад навязывает миф, что выборы в России "несвободные", а в РФ убеждены, что у нас страна свободная, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:27

2024-03-18T11:27

2024-03-18T11:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933715933_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_04695317065341d288cb7a17335c7546.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад навязывает миф, что выборы в России "несвободные", а в РФ убеждены, что у нас страна свободная, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова"Какой миф много лет навязывается (западными странами) - что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на выборы. То есть подневольники все такие. Ну это ..настолько, скажем, должно быть примитивное пещерное мышление - не знать наш многонациональный народ. А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли. И народ, тем более сейчас, высокообразованный - у нас высокий уровень образования - не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф