https://ria.ru/20240318/vybory-1933943042.html

Памфилова сообщила о высокой степени агрессивного воздействия на выборы

Памфилова сообщила о высокой степени агрессивного воздействия на выборы - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова сообщила о высокой степени агрессивного воздействия на выборы

Прошедшие выборы президента РФ отличаются степенью внешнего агрессивного воздействия, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:26

2024-03-18T11:26

2024-03-18T11:32

выборы президента россии — 2024

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ отличаются степенью внешнего агрессивного воздействия, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Степень агрессивного воздействия была небывалой. Никогда мы такого не испытывали. Всегда есть внешнее воздействие, на всех выборах, мы к этому привыкли, это перманентный вопрос, но степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, элла памфилова, цик рф, политика