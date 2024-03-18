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Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:24 18.03.2024 (обновлено: 11:33 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933942222.html
Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках
Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках - РИА Новости, 18.03.2024
Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках
Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:24
2024-03-18T11:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках

Памфилова: почти десять миллионов россиян проголосовали не на своих участках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россия показала сплоченность монолита, пишут западные СМИ
Вчера, 11:06
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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