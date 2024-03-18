Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках
Памфилова: почти десять миллионов россиян проголосовали не на своих участках
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.