https://ria.ru/20240318/vybory-1933942222.html

Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках

Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках - РИА Новости, 18.03.2024

Почти десять миллионов россиян смогли проголосовать не на своих участках

Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:24

2024-03-18T11:24

2024-03-18T11:33

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, где им было удобно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова