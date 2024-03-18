https://ria.ru/20240318/vybory-1933933815.html
Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам
Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:59
2024-03-18T10:59
2024-03-18T12:57
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.По мнению законодателя, действующая избирательная система достаточно совершенна. "Что касается изменений в законодательство, надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, другими структурами, парламентом. Пока я не вижу, что нужны какие-то серьезные изменения в нашу избирательную систему, она совершенна", - пояснила Матвиенко журналистам.Тем не менее, "те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятстовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс - они были незначительными и никак не повлияли (на голосование), но тем не менее, они имели место (быть)", - сказала парламентарий. Она полагает, что "в этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие проступки и усилить наказание за такие деяния"."Вы знаете, было несколько случаев, попыток залить бюллетени в урнах краской, зеленкой, йодом, еще чем-то. В большинстве своем это обманутые люди теми же мошенниками, теми же манипуляторами в (социальных) сетях. Но тем не менее, они должны нести ответственность за такие действия. В этой части нужно подумать, не торопиться, осмысленно проанализировав, профессионально, сделать соответствующие выводы", - отметила спикер.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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валентина матвиенко, политика, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Валентина Матвиенко, Политика, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам
Матвиенко предложила усилить ответственность за попытки помешать голосованию
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.
По мнению законодателя, действующая избирательная система достаточно совершенна. "Что касается изменений в законодательство, надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, другими структурами, парламентом. Пока я не вижу, что нужны какие-то серьезные изменения в нашу избирательную систему, она совершенна", - пояснила Матвиенко журналистам.
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Тем не менее, "те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятстовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс - они были незначительными и никак не повлияли (на голосование), но тем не менее, они имели место (быть)", - сказала парламентарий. Она полагает, что "в этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие проступки и усилить наказание за такие деяния".
"Вы знаете, было несколько случаев, попыток залить бюллетени в урнах краской, зеленкой, йодом, еще чем-то. В большинстве своем это обманутые люди теми же мошенниками, теми же манипуляторами в (социальных) сетях. Но тем не менее, они должны нести ответственность за такие действия. В этой части нужно подумать, не торопиться, осмысленно проанализировав, профессионально, сделать соответствующие выводы", - отметила спикер.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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