https://ria.ru/20240318/vybory-1933933815.html

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать выборам

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:59

2024-03-18T10:59

2024-03-18T12:57

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.По мнению законодателя, действующая избирательная система достаточно совершенна. "Что касается изменений в законодательство, надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, другими структурами, парламентом. Пока я не вижу, что нужны какие-то серьезные изменения в нашу избирательную систему, она совершенна", - пояснила Матвиенко журналистам.Тем не менее, "те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятстовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс - они были незначительными и никак не повлияли (на голосование), но тем не менее, они имели место (быть)", - сказала парламентарий. Она полагает, что "в этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие проступки и усилить наказание за такие деяния"."Вы знаете, было несколько случаев, попыток залить бюллетени в урнах краской, зеленкой, йодом, еще чем-то. В большинстве своем это обманутые люди теми же мошенниками, теми же манипуляторами в (социальных) сетях. Но тем не менее, они должны нести ответственность за такие действия. В этой части нужно подумать, не торопиться, осмысленно проанализировав, профессионально, сделать соответствующие выводы", - отметила спикер.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, политика, совет федерации рф, цик рф