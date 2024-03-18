https://ria.ru/20240318/vybory-1933927265.html

Путин набрал 83,85 процента голосов на выборах в Ульяновской области

Путин набрал 83,85 процента голосов на выборах в Ульяновской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 83,85 процента голосов на выборах в Ульяновской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента в Ульяновской области с 83,85% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:37

2024-03-18T10:37

2024-03-18T10:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ульяновская область

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Ульяновской области с 83,85% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Предварительно, Путин - 83,85%, Слуцкий - 3,62%, Харитонов - 5,81%, Даванков - 4,71%", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос о результатах голосования по итогам обработки 100% протоколов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, ульяновская область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф