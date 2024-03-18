https://ria.ru/20240318/vybory-1933924533.html
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:30
2024-03-18T10:30
2024-03-18T10:57
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ."Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, николай харитонов, лдпр, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, Совет Федерации РФ
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России
Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России