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Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:30 18.03.2024 (обновлено: 10:57 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933924533.html
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России
Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:30
2024-03-18T10:57
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ."Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, николай харитонов, лдпр, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, Совет Федерации РФ
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента России

Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ.
«
"Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинНиколай ХаритоновЛДПРСовет Федерации РФ
 
 
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