https://ria.ru/20240318/vybory-1933910406.html

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России

В Гагаузской автономии Молдавии высоко ценят сотрудничество с Россией, которое после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ будет расширяться,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:37

2024-03-18T09:37

2024-03-18T09:37

выборы президента россии — 2024

гагаузия

владимир путин

евгения гуцул

совет федерации рф

снг

россия

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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии высоко ценят сотрудничество с Россией, которое после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ будет расширяться, заявила глава региона Евгения Гуцул в своем поздравительном обращении. "Владимир Владимирович, ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление позиций России на международной арене. Мы высоко ценим сложившийся уровень взаимодействия между АТО Гагаузия и Российской Федерацией и благодарим за ваше внимание к Гагаузской автономии. Я уверена, что благодаря нашим совместным усилиям многогранный потенциал дружественных отношений и плодотворное сотрудничество будут и впредь расширяться на благо наших братских народов", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.Глава Гагаузии пожелала российскому лидеру крепкого здоровья и успехов "на благо процветания Российской Федерации". Единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских граждан, открылся на территории посольства РФ вовремя - в 8.00 (9.00 мск). Во время голосования произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено, но вскоре возобновлено. В полиции Кишинева сообщали РИА Новости, что нарушитель задержан. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск). Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и электронного голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и Института стран СНГ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

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гагаузия, владимир путин, евгения гуцул, совет федерации рф, снг, россия