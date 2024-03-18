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Путин набрал почти 85 процентов на выборах президента России в Молдавии

Путин набрал почти 85 процентов на выборах президента России в Молдавии - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал почти 85 процентов на выборах президента России в Молдавии

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Молдавии с почти 85% голосов избирателей, сообщает пресс-служба посольства России в Кишиневе. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:13

2024-03-18T09:13

2024-03-18T09:18

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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Молдавии с почти 85% голосов избирателей, сообщает пресс-служба посольства России в Кишиневе.В дипмиссии РИА Новости сообщили, что обработано 100% бюллетеней."Итоговые результаты по явке в Кишиневе: 2092 человека. За Владимира Владимировича - 1765 из 2092. Это примерно 85%", - сообщили в посольстве.Единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских граждан, открылся на территории посольства РФ вовремя - в 8.00 (9.00 мск). Во время голосования произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено, но вскоре возобновлено. В полиции Кишинева сообщали РИА Новости, что нарушитель задержан. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и электронного голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и Института стран СНГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. В минувший вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии были открыты три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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