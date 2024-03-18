https://ria.ru/20240318/vybory-1933897035.html

Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 99,65% протоколов

Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 99,65% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 99,65% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,82% голосов, Леонид Слуцкий... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:52

2024-03-18T07:52

2024-03-18T07:58

выборы президента россии — 2024

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политика

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николай харитонов

дальний восток

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,82% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,65% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,65% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,32% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,82% голосов.

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896648.html

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россия, политика, владимир путин, госдума рф, кпрф, николай харитонов, дальний восток, арктика, владислав даванков, лдпр