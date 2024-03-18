https://ria.ru/20240318/vybory-1933892769.html
Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов
Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 83,88% голосов на выборах президента РФ в Новосибирской области после обработки всех бюллетеней, Владислав Даванков занимает второе... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:34
2024-03-18T06:34
2024-03-18T06:34
выборы президента россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 83,88% голосов на выборах президента РФ в Новосибирской области после обработки всех бюллетеней, Владислав Даванков занимает второе место с 6,4%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального избиркома Ольга Благо. "Абсолютный лидер - Путин Владимир Владимирович. За него отдали голоса 1 166 606 избирателей Новосибирской области. Это составляет 83,88%. На втором месте Даванков Владислав Андреевич. За него отдали свои голоса 89 078 новосибирцев. Это 6,4%. На третьем месте Харитонов Николай Михайлович, он набрал 63 914 голосов, это составляет 4,6%. На четвертом месте Слуцкий Леонид Эдуардович, у него 42 492, что составляет 3,06%", - рассказала она. Благо отметила, что эти итоги пока предварительные, в понедельник состоится заседание Избирательной комиссии Новосибирской области, на котором будут подведены окончательные итоги голосования. В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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новосибирская область, владимир путин, совет федерации рф, владислав даванков, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Новосибирская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Россия, Политика
Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов
Путин набрал в Новосибирской области 83,88% после обработки всех бюллетеней