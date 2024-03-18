Путин побеждает на выборах в Белгородской области с 90,66 процента голосов
Путин набирает в Белгородской области 90,66% после обработки всех протоколов
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,66% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.
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"На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. На территории области проголосовали 1 миллион 57 тысяч 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись", - сказал Лазарев.
По его данным, Николай Харитонов набрал 3,59% голосов, Владислав Даванков - 2,50%, Леонид Слуцкий - 2,36%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Председатель регизбиркома рассказал о результатах дистанционного электронного голосования в области. По его словам, 164 тысячи 240 избирателей подали заявки голосовать дистанционно, явка составила внушительные 92,65%. Результаты показали, что избиратели за Путина отдали 90,80% голосов, за Харитонова - 2,10%, за Даванкова - 4,09%, за Слуцкого - 3,01%.
Председатель регизбиркома рассказал о результатах дистанционного электронного голосования в области. По его словам, 164 тысячи 240 избирателей подали заявки голосовать дистанционно, явка составила внушительные 92,65%. Результаты показали, что избиратели за Путина отдали 90,80% голосов, за Харитонова - 2,10%, за Даванкова - 4,09%, за Слуцкого - 3,01%.
"То есть, если сравнить две таблицы, то можно сказать, что голосование действительное. И в бумажном носителе, и в электронном носителе наши избиратели приняли для себя решение именно так, как я озвучил. Поэтому благодарю наших избирателей Белгородской области за активное участие в избирательной кампании. Мы выбрали будущее России", - подчеркнул Лазарев.
Он также отметил, что никаких жалоб или нарушений на избирательное законодательство, а также на действия или бездействие избирательных комиссий не поступало.