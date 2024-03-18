https://ria.ru/20240318/vybory-1933891604.html

Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов

Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:21

2024-03-18T06:21

2024-03-18T06:32

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ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%, сообщает избирательная комиссия республики.По данным избиркома Карачаево-Черкесии, Владимир Путин набирает 90,07% (239 178), Николай Харитонов – 5,11% (13559), Леонид Слуцкий – 2,92% (7745), Владислав Даванков – 1,04% (2764).Всего в выборах приняли участие 286 334 избирателей среди 295 350 зарегистрированных.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов