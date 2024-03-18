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Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:21 18.03.2024 (обновлено: 06:32 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933891604.html
Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов
Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:21
2024-03-18T06:32
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
николай харитонов
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ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%, сообщает избирательная комиссия республики.По данным избиркома Карачаево-Черкесии, Владимир Путин набирает 90,07% (239 178), Николай Харитонов – 5,11% (13559), Леонид Слуцкий – 2,92% (7745), Владислав Даванков – 1,04% (2764).Всего в выборах приняли участие 286 334 избирателей среди 295 350 зарегистрированных.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов

Путин побеждает на выборах в КЧР с 90,07% голосов после подсчета всех бюллетеней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%, сообщает избирательная комиссия республики.
По данным избиркома Карачаево-Черкесии, Владимир Путин набирает 90,07% (239 178), Николай Харитонов – 5,11% (13559), Леонид Слуцкий – 2,92% (7745), Владислав Даванков – 1,04% (2764).
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
02:16
Всего в выборах приняли участие 286 334 избирателей среди 295 350 зарегистрированных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов
03:04
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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