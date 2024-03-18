https://ria.ru/20240318/vybory-1933889801.html

Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием

Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) поздравила с "громкой победой" на президентских выборах в России лидирующего кандидата и действующего... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:48

2024-03-18T05:48

2024-03-18T05:48

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

венесуэла

владимир путин

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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) поздравила с "громкой победой" на президентских выборах в России лидирующего кандидата и действующего главу государства Владимира Путина, отметив стабилизирующую роль РФ в новом многополярном мире. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 97,01% протоколов. "От имени славного венесуэльского народа с глубоким энтузиазмом и удовлетворением поздравляем с громкой победой президента Владимира Путина на всей территории Российской Федерации на президентских выборах, состоявшихся 15-17 марта сего года. Российский народ продемонстрировал характерный для него демократический склад, защищая свой суверенитет и право на существование без какой-либо указки", - говорится в сообщении, текст которого опубликован на сайте партии. В PSUV подчеркнули, что результат демократического волеизъявления в России послужит продолжению работы на благо страны, "которая сегодня является фундаментальной опорой баланса на международной арене и незаменимым двигателем строительства нового многополярного мира". "Боливарианский народ Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро подтверждает свою приверженность и неограниченную поддержку нашему братскому русскому народу в защите своей Родины и в борьбе с нацизмом. Вместе мы продолжим идти по пути, начатому командующим (президентом Венесуэлы в 2002-2013 годах Уго - ред.) Чавесом, который в знак признания в свое время вручил президенту Путину копию меча Освободителя Симона Боливара как символ дружбы и безоговорочной преданности. Сегодня более, чем когда-либо, вместе с президентом Николасом Мадуро мы выражаем наше глубокое восхищение и самые искренние поздравления", - сказано в заявлении партии. Мадуро ранее уже поздравил Путина с победой на выборах президента РФ, отметив "исключительную явку" на голосовании. В видеообращении, распространенном его пресс-службой, венесуэльский лидер отметил, что "Путин и Россия побеждают на всех фронтах". Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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в мире, россия, венесуэла, владимир путин