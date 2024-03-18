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Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
05:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933889801.html
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) поздравила с "громкой победой" на президентских выборах в России лидирующего кандидата и действующего... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:48
2024-03-18T05:48
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) поздравила с "громкой победой" на президентских выборах в России лидирующего кандидата и действующего главу государства Владимира Путина, отметив стабилизирующую роль РФ в новом многополярном мире. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 97,01% протоколов. "От имени славного венесуэльского народа с глубоким энтузиазмом и удовлетворением поздравляем с громкой победой президента Владимира Путина на всей территории Российской Федерации на президентских выборах, состоявшихся 15-17 марта сего года. Российский народ продемонстрировал характерный для него демократический склад, защищая свой суверенитет и право на существование без какой-либо указки", - говорится в сообщении, текст которого опубликован на сайте партии. В PSUV подчеркнули, что результат демократического волеизъявления в России послужит продолжению работы на благо страны, "которая сегодня является фундаментальной опорой баланса на международной арене и незаменимым двигателем строительства нового многополярного мира". "Боливарианский народ Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро подтверждает свою приверженность и неограниченную поддержку нашему братскому русскому народу в защите своей Родины и в борьбе с нацизмом. Вместе мы продолжим идти по пути, начатому командующим (президентом Венесуэлы в 2002-2013 годах Уго - ред.) Чавесом, который в знак признания в свое время вручил президенту Путину копию меча Освободителя Симона Боливара как символ дружбы и безоговорочной преданности. Сегодня более, чем когда-либо, вместе с президентом Николасом Мадуро мы выражаем наше глубокое восхищение и самые искренние поздравления", - сказано в заявлении партии. Мадуро ранее уже поздравил Путина с победой на выборах президента РФ, отметив "исключительную явку" на голосовании. В видеообращении, распространенном его пресс-службой, венесуэльский лидер отметил, что "Путин и Россия побеждают на всех фронтах". Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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в мире, россия, венесуэла, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием

Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с громкой победой на выборах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) поздравила с "громкой победой" на президентских выборах в России лидирующего кандидата и действующего главу государства Владимира Путина, отметив стабилизирующую роль РФ в новом многополярном мире.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК РФ после обработки 97,01% протоколов.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
"От имени славного венесуэльского народа с глубоким энтузиазмом и удовлетворением поздравляем с громкой победой президента Владимира Путина на всей территории Российской Федерации на президентских выборах, состоявшихся 15-17 марта сего года. Российский народ продемонстрировал характерный для него демократический склад, защищая свой суверенитет и право на существование без какой-либо указки", - говорится в сообщении, текст которого опубликован на сайте партии.
В PSUV подчеркнули, что результат демократического волеизъявления в России послужит продолжению работы на благо страны, "которая сегодня является фундаментальной опорой баланса на международной арене и незаменимым двигателем строительства нового многополярного мира".
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
15 марта, 02:21
"Боливарианский народ Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро подтверждает свою приверженность и неограниченную поддержку нашему братскому русскому народу в защите своей Родины и в борьбе с нацизмом. Вместе мы продолжим идти по пути, начатому командующим (президентом Венесуэлы в 2002-2013 годах Уго - ред.) Чавесом, который в знак признания в свое время вручил президенту Путину копию меча Освободителя Симона Боливара как символ дружбы и безоговорочной преданности. Сегодня более, чем когда-либо, вместе с президентом Николасом Мадуро мы выражаем наше глубокое восхищение и самые искренние поздравления", - сказано в заявлении партии.
Мадуро ранее уже поздравил Путина с победой на выборах президента РФ, отметив "исключительную явку" на голосовании. В видеообращении, распространенном его пресс-службой, венесуэльский лидер отметил, что "Путин и Россия побеждают на всех фронтах".
Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов
Вчера, 23:48
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияВенесуэлаВладимир Путин
 
 
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