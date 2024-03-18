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Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
05:38 18.03.2024 (обновлено: 05:40 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933889114.html
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:38
2024-03-18T05:40
выборы президента россии — 2024
политика
оренбургская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона после подсчета 100% протоколов."В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В.В. – 87,05% (972 438), Харитонов Н.М. – 5,06% (56 560), Даванков В.А. – 3,44% (38 483), Слуцкий Л.Э. – 2,8% (31 333)", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, оренбургская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов

Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона после подсчета 100% протоколов.
"В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В.В. – 87,05% (972 438), Харитонов Н.М. – 5,06% (56 560), Даванков В.А. – 3,44% (38 483), Слуцкий Л.Э. – 2,8% (31 333)", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаОренбургская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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