https://ria.ru/20240318/vybory-1933889114.html

Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:38

2024-03-18T05:38

2024-03-18T05:40

выборы президента россии — 2024

политика

оренбургская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона после подсчета 100% протоколов."В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В.В. – 87,05% (972 438), Харитонов Н.М. – 5,06% (56 560), Даванков В.А. – 3,44% (38 483), Слуцкий Л.Э. – 2,8% (31 333)", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, оренбургская область, россия, владимир путин