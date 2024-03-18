https://ria.ru/20240318/vybory-1933889114.html
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:38
2024-03-18T05:38
2024-03-18T05:40
выборы президента россии — 2024
политика
оренбургская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247585_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_846d794d9f43660c4ddbb9e387cfc55c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона после подсчета 100% протоколов."В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В.В. – 87,05% (972 438), Харитонов Н.М. – 5,06% (56 560), Даванков В.А. – 3,44% (38 483), Слуцкий Л.Э. – 2,8% (31 333)", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247585_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_4fe0cde65c49536e9108174cf2b50a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Оренбургской области с 87,05 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,05% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов идет вторым с 5,06%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона после подсчета 100% протоколов.
"В Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%. Голоса распределились следующим образом: Путин В.В. – 87,05% (972 438), Харитонов Н.М. – 5,06% (56 560), Даванков В.А. – 3,44% (38 483), Слуцкий Л.Э. – 2,8% (31 333)", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России