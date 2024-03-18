https://ria.ru/20240318/vybory-1933888096.html

Путин набрал на выборах в Бурятии 87,96 процента голосов

Путин набрал на выборах в Бурятии 87,96 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Бурятии 87,96 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Бурятии побеждает с 87,96% голосов, сообщил председатель регионального избиркома... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:23

2024-03-18T05:23

2024-03-18T05:30

выборы президента россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Бурятии побеждает с 87,96% голосов, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин."По кандидатам, согласно тому порядку, как они были расположены в избирательном бюллетене и в протоколе избирательной комиссии: Даванков Владислав Андреевич… - 18 388 (3,71%), Путин Владимир Владимирович - 436 208 голосов (87,96%), Слуцкий Леонид Эдуардович - 11 814 голосов (2,38%), Харитонов Николай Михайлович - 20 980 голосов (4,23%). Вот это данные, уже полученные после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий", - рассказал Акчурин.Он отметил, что данные введены в систему ГАС "Выборы" и уже передаются в ЦИК России, однако они предварительные. Нарушений на выборах президента РФ в Бурятии не зафиксировано.По словам Акчурина, в голосовании в регионе приняли участие 496 100 человек, что составляет 73,72%. Наибольшая активность по общей явке избирателей была зарегистрирована в Хоринском, Закаменском, Курумканском районах. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет 672 976 человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933880325.html

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россия, политика, курумканский район, владимир путин, совет федерации рф