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Явка на выборах в Петербурге показала мудрость его жителей, считает Беглов
Явка на выборах в Петербурге показала мудрость его жителей, считает Беглов - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на выборах в Петербурге показала мудрость его жителей, считает Беглов
Жители Санкт-Петербурга своим активным участием в выборах президента РФ продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность, считает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:41
2024-03-18T03:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга своим активным участием в выборах президента РФ продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность, считает губернатор города Александр Беглов. "Выборы прошли в штатном режиме, без серьезных инцидентов, способных повлиять на окончательный результат, и в строгом соответствии с законодательством. Своим активным участием петербуржцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность. Ведь от голоса каждого избирателя зависит, какими станут ближайшие шесть лет как для всей России, так и для нашего города", - сказал Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов проголосовал в числе первых утром 15 марта. По словам губернатора, перед выборами в Северной столице была проведена большая подготовительная работа. Город оказал все необходимое содействие избирательным комиссиям, чтобы выборы прошли открыто, легитимно, безопасно и с комфортом для жителей. Избирательные комиссии были обеспечены телефонной связью и компьютерной техникой. Все помещения для голосования, включая резервные, оснащены источниками бесперебойного питания. На избирательных участках были соблюдены все требования по обеспечению безопасности. Помещения оборудованы системами видеонаблюдения. Особое внимание уделялось созданию условий для волеизъявления маломобильных граждан. В ходе голосования помощь избирателям оказывали волонтеры. Во время выборов в Петербурге работало 1947 постоянных участков и 47 временных, которые были открыты в нескольких медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково, на ряде вокзалов. Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в выборах. "Ленинградцы и петербуржцы всегда были патриотами своей страны. Любовь к Родине проявляется в решающие моменты истории. Наши избиратели показали, что не отделяют своей судьбы от судьбы страны. Спасибо им за это", - сказал он. По словам губернатора, своей высокой явкой Петербург уже показал поддержку курса действующего президента. "Родной город не подвел президента. Это очень важно и для Петербурга, и для страны. Активность избирателей в родном городе – один из ключевых показателей поддержки. У повышенной явки в Петербурге есть простое объяснение - нашему городу было, кого поддержать на этих выборах. Люди видят, что город активно развивается как мегаполис XXI века. Строятся новые дороги, школы и детские сады, растет промышленное производство, появляются новые возможности у бизнеса, создаются новые общественные пространства. Люди хотят, чтобы все это продолжалось", - отметил губернатор Петербурга.
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санкт-петербург, александр беглов, пулково (аэропорт), россия, политика
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), Россия, Политика
Явка на выборах в Петербурге показала мудрость его жителей, считает Беглов
Беглов: явка на выборах показала политическую мудрость петербуржцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга своим активным участием в выборах президента РФ продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность, считает губернатор города Александр Беглов.
«
"Выборы прошли в штатном режиме, без серьезных инцидентов, способных повлиять на окончательный результат, и в строгом соответствии с законодательством. Своим активным участием петербуржцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность. Ведь от голоса каждого избирателя зависит, какими станут ближайшие шесть лет как для всей России, так и для нашего города", - сказал Беглов.
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Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов проголосовал в числе первых утром 15 марта.
По словам губернатора, перед выборами в Северной столице была проведена большая подготовительная работа. Город оказал все необходимое содействие избирательным комиссиям, чтобы выборы прошли открыто, легитимно, безопасно и с комфортом для жителей.
Избирательные комиссии были обеспечены телефонной связью и компьютерной техникой. Все помещения для голосования, включая резервные, оснащены источниками бесперебойного питания. На избирательных участках были соблюдены все требования по обеспечению безопасности. Помещения оборудованы системами видеонаблюдения. Особое внимание уделялось созданию условий для волеизъявления маломобильных граждан. В ходе голосования помощь избирателям оказывали волонтеры.
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Во время выборов в Петербурге работало 1947 постоянных участков и 47 временных, которые были открыты в нескольких медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково
, на ряде вокзалов.
Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в выборах.
"Ленинградцы и петербуржцы всегда были патриотами своей страны. Любовь к Родине проявляется в решающие моменты истории. Наши избиратели показали, что не отделяют своей судьбы от судьбы страны. Спасибо им за это", - сказал он.
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По словам губернатора, своей высокой явкой Петербург уже показал поддержку курса действующего президента.
"Родной город не подвел президента. Это очень важно и для Петербурга, и для страны. Активность избирателей в родном городе – один из ключевых показателей поддержки. У повышенной явки в Петербурге есть простое объяснение - нашему городу было, кого поддержать на этих выборах. Люди видят, что город активно развивается как мегаполис XXI века. Строятся новые дороги, школы и детские сады, растет промышленное производство, появляются новые возможности у бизнеса, создаются новые общественные пространства. Люди хотят, чтобы все это продолжалось", - отметил губернатор Петербурга.
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