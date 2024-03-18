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Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов

Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента России в столице Молдавии Кишиневе с почти 85% голосов... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:23

2024-03-18T03:23

2024-03-18T03:43

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента России в столице Молдавии Кишиневе с почти 85% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике."Итоговые результаты по явке в Кишиневе: 2092. За Владимира Владимировича - 1765 из 2092", - сообщили в посольстве России в Молдавии.Единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских граждан, открылся на территории посольства РФ вовремя - в 08.00 (09.00 мск). Во время голосования произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено, но вскоре возобновлено. В полиции Кишинева сообщали РИА Новости, что нарушитель задержан. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и электронного голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и Института стран СНГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии были открыты три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240318/krym-1933880708.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933874218.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933877271.html

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кишинев, россия, политика, молдавия, в мире, владимир путин, николай харитонов, снг, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)