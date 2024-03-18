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Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:23 18.03.2024 (обновлено: 03:43 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933879300.html
Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов
Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента России в столице Молдавии Кишиневе с почти 85% голосов... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:23
2024-03-18T03:43
выборы президента россии — 2024
кишинев
россия
политика
молдавия
в мире
владимир путин
николай харитонов
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента России в столице Молдавии Кишиневе с почти 85% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике."Итоговые результаты по явке в Кишиневе: 2092. За Владимира Владимировича - 1765 из 2092", - сообщили в посольстве России в Молдавии.Единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских граждан, открылся на территории посольства РФ вовремя - в 08.00 (09.00 мск). Во время голосования произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено, но вскоре возобновлено. В полиции Кишинева сообщали РИА Новости, что нарушитель задержан. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и электронного голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и Института стран СНГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии были открыты три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240318/krym-1933880708.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933874218.html
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кишинев, россия, политика, молдавия, в мире, владимир путин, николай харитонов, снг, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Кишинев, Россия, Политика, Молдавия, В мире, Владимир Путин, Николай Харитонов, СНГ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал на выборах в Кишиневе почти 85 процентов голосов

Путин побеждает на выборах в Кишиневе с почти с 85% голосов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента России в столице Молдавии Кишиневе с почти 85% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.
«
"Итоговые результаты по явке в Кишиневе: 2092. За Владимира Владимировича - 1765 из 2092", - сообщили в посольстве России в Молдавии.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов
03:37
Единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских граждан, открылся на территории посольства РФ вовремя - в 08.00 (09.00 мск). Во время голосования произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено, но вскоре возобновлено. В полиции Кишинева сообщали РИА Новости, что нарушитель задержан. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).
Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и электронного голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и Института стран СНГ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы
02:29
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии были открыты три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов
03:04
 
Выборы президента России — 2024КишиневРоссияПолитикаМолдавияВ миреВладимир ПутинНиколай ХаритоновСНГСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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