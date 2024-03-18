https://ria.ru/20240318/vybory-1933879022.html
Путин лидирует на выборах президента России с 87,29 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,29 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России с 87,29 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,29% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Леонид Слуцкий - 3,15% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:22
2024-03-18T03:22
2024-03-18T03:22
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,29% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Леонид Слуцкий - 3,15% голосов, Владислав Даванков - 3,87% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 94,07% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 94,07% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,29% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,29% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,15% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,87% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента России с 87,29 процента голосов
Путин лидирует на выборах с 87,29% голосов после обработки 94,07% протоколов