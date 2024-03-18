https://ria.ru/20240318/vybory-1933875938.html

Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов

Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ на Камчатке с 85,03% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в Камчатской краевой... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:48

2024-03-18T02:48

2024-03-18T02:49

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ на Камчатке с 85,03% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в Камчатской краевой избирательной комиссии."После подсчета 100% бюллетеней, по предварительным данным, Владимир Путин набрал 85,03%, Владислав Даванков - 4,86% голосов, Леонид Слуцкий - 4,29%, Николай Харитонов – 4,12%", - сообщил собеседник агентства.Явка избирателей на участки, включая тех, кто выбрал электронное голосование, составила 73,56%. Наибольшая активность по общей явке избирателей была зарегистрирована в Пенжинском и Соболевском районах, а также в Мильковском округе.В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933875819.html

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политика, камчатка, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков, соболевский район