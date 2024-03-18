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Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:48 18.03.2024 (обновлено: 02:49 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933875938.html
Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов
Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ на Камчатке с 85,03% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в Камчатской краевой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:48
2024-03-18T02:49
выборы президента россии — 2024
политика
камчатка
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
владислав даванков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ на Камчатке с 85,03% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в Камчатской краевой избирательной комиссии."После подсчета 100% бюллетеней, по предварительным данным, Владимир Путин набрал 85,03%, Владислав Даванков - 4,86% голосов, Леонид Слуцкий - 4,29%, Николай Харитонов – 4,12%", - сообщил собеседник агентства.Явка избирателей на участки, включая тех, кто выбрал электронное голосование, составила 73,56%. Наибольшая активность по общей явке избирателей была зарегистрирована в Пенжинском и Соболевском районах, а также в Мильковском округе.В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933875819.html
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политика, камчатка, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков, соболевский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Камчатка, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Соболевский район
Путин побеждает на выборах на Камчатке с 85,03 процента голосов

Путин набрал на выборах на Камчатке 85,03% после обработки всех протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ на Камчатке с 85,03% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в Камчатской краевой избирательной комиссии.
«
"После подсчета 100% бюллетеней, по предварительным данным, Владимир Путин набрал 85,03%, Владислав Даванков - 4,86% голосов, Леонид Слуцкий - 4,29%, Николай Харитонов – 4,12%", - сообщил собеседник агентства.
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Люди пришли на выборы, чтобы создать условия консолидации, заявил Путин
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Явка избирателей на участки, включая тех, кто выбрал электронное голосование, составила 73,56%. Наибольшая активность по общей явке избирателей была зарегистрирована в Пенжинском и Соболевском районах, а также в Мильковском округе.
В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКамчаткаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВладислав ДаванковСоболевский район
 
 
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