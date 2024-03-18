https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html

Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист

Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист - РИА Новости, 18.03.2024

Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист

Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:10

2024-03-18T02:10

2024-03-18T02:10

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. "Эти выборы честные, прозрачные и организованы на очень высоком уровне. Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк - это только русофобская, как говорится, отрыжка. А на самом деле все очень честно и замечательно организовано: то, что я наблюдал в Санкт-Петербурге, в Москве", - сказал журналист, принявший участие в процессе наблюдения за выборами. Хейсканен отметил, что такие выборы иностранные наблюдатели ещё не видели, цитируя знакомых, которые остались в качестве иностранных наблюдателей после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. "В Российской Федерации очень умно поступили, что те иностранные гости, которые приехали на фестиваль молодежи в Сочи, они и были наблюдателями в России. И сотни этих людей - я с ними тоже пообщался, из разных стран, и Европы, и Латинской Америки, отмечают, что это на высшем уровне всё проведено, таких выборов ещё никто не видел", - сказал журналист. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933871144.html

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россия, санкт-петербург, сочи, владимир путин, политика