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Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:10 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист - РИА Новости, 18.03.2024
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист
Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:10
2024-03-18T02:10
выборы президента россии — 2024
россия
санкт-петербург
сочи
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. "Эти выборы честные, прозрачные и организованы на очень высоком уровне. Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк - это только русофобская, как говорится, отрыжка. А на самом деле все очень честно и замечательно организовано: то, что я наблюдал в Санкт-Петербурге, в Москве", - сказал журналист, принявший участие в процессе наблюдения за выборами. Хейсканен отметил, что такие выборы иностранные наблюдатели ещё не видели, цитируя знакомых, которые остались в качестве иностранных наблюдателей после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. "В Российской Федерации очень умно поступили, что те иностранные гости, которые приехали на фестиваль молодежи в Сочи, они и были наблюдателями в России. И сотни этих людей - я с ними тоже пообщался, из разных стран, и Европы, и Латинской Америки, отмечают, что это на высшем уровне всё проведено, таких выборов ещё никто не видел", - сказал журналист. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933871144.html
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россия, санкт-петербург, сочи, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Санкт-Петербург, Сочи, Владимир Путин, Политика
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист

Финский журналист Хейсканен: выборы в России прошли на высшем уровне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.
"Эти выборы честные, прозрачные и организованы на очень высоком уровне. Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк - это только русофобская, как говорится, отрыжка. А на самом деле все очень честно и замечательно организовано: то, что я наблюдал в Санкт-Петербурге, в Москве", - сказал журналист, принявший участие в процессе наблюдения за выборами.
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Хейсканен отметил, что такие выборы иностранные наблюдатели ещё не видели, цитируя знакомых, которые остались в качестве иностранных наблюдателей после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
"В Российской Федерации очень умно поступили, что те иностранные гости, которые приехали на фестиваль молодежи в Сочи, они и были наблюдателями в России. И сотни этих людей - я с ними тоже пообщался, из разных стран, и Европы, и Латинской Америки, отмечают, что это на высшем уровне всё проведено, таких выборов ещё никто не видел", - сказал журналист.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
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Выборы президента России — 2024РоссияСанкт-ПетербургСочиВладимир ПутинПолитика
 
 
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