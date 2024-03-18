https://ria.ru/20240318/vybory-1933869584.html
Путин лидирует в Ивановской области с 86,36 процента голосов
Путин лидирует в Ивановской области с 86,36 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Ивановской области с 86,36 процента голосов
Владимир Путин лидирует с 86,36% голосов на выборах президента РФ в Ивановской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,51%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:39
2024-03-18T01:39
2024-03-18T01:39
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 86,36% голосов на выборах президента РФ в Ивановской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,51%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 49,66% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,36% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,51% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,09% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,35% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, ивановская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ивановская область, Владимир Путин
Путин лидирует в Ивановской области с 86,36 процента голосов
Путин лидирует с 86,36% голосов на выборах президента РФ в Ивановской области