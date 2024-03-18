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Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:38 18.03.2024 (обновлено: 01:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933869491.html
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:38
2024-03-18T01:44
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
николай харитонов
лдпр
кпрф
леонид слуцкий (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой избирком."По данным крайизбиркома,… голоса распределились между кандидатами в президенты РФ следующим образом. Владимир Путин (самовыдвижение) – 88,34%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,7%, Николай Харитонов (КПРФ) – 3,35%, Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,27%", - говорится в сообщении.Отмечается, что обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Нарушений на выборах президента РФ в Приморье не зафиксировано.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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россия, политика, владимир путин, николай харитонов, лдпр, кпрф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, КПРФ, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Приморье с 88,34% после обработки всех протоколов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой избирком.
"По данным крайизбиркома,… голоса распределились между кандидатами в президенты РФ следующим образом. Владимир Путин (самовыдвижение) – 88,34%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,7%, Николай Харитонов (КПРФ) – 3,35%, Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,27%", - говорится в сообщении.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан
01:13
Отмечается, что обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Нарушений на выборах президента РФ в Приморье не зафиксировано.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков прокомментировал высокий уровень поддержки Путина на выборах
01:34
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛДПРКПРФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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