https://ria.ru/20240318/vybory-1933869491.html
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:38
2024-03-18T01:38
2024-03-18T01:44
выборы президента россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой избирком."По данным крайизбиркома,… голоса распределились между кандидатами в президенты РФ следующим образом. Владимир Путин (самовыдвижение) – 88,34%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,7%, Николай Харитонов (КПРФ) – 3,35%, Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,27%", - говорится в сообщении.Отмечается, что обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Нарушений на выборах президента РФ в Приморье не зафиксировано.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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россия, политика, владимир путин, николай харитонов, лдпр, кпрф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, КПРФ, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Приморье с 88,34% после обработки всех протоколов