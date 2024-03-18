https://ria.ru/20240318/vybory-1933869491.html

Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов

Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Приморье 88,34 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:38

2024-03-18T01:38

2024-03-18T01:44

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

николай харитонов

лдпр

кпрф

леонид слуцкий (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента РФ в Приморье побеждает с 88,34% голосов, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой избирком."По данным крайизбиркома,… голоса распределились между кандидатами в президенты РФ следующим образом. Владимир Путин (самовыдвижение) – 88,34%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,7%, Николай Харитонов (КПРФ) – 3,35%, Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,27%", - говорится в сообщении.Отмечается, что обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Нарушений на выборах президента РФ в Приморье не зафиксировано.

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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россия, политика, владимир путин, николай харитонов, лдпр, кпрф, леонид слуцкий (политик)