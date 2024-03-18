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Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму

Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму - РИА Новости, 18.03.2024

Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:59

2024-03-18T00:59

2024-03-18T03:44

выборы президента россии — 2024

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донбасс

новороссия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал. "Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, - я, честно говоря, даже не ожидал", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ шло три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах 2024-03-18T00:59 true PT0M30S

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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика, видео