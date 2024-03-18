https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:59
2024-03-18T00:59
2024-03-18T03:44
выборы президента россии — 2024
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933863972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f0b88e2f9619c6aeb38f0f9ff47722c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал. "Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, - я, честно говоря, даже не ожидал", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ шло три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933863972_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_e9d96310c90eb8454218cf78cc1ce478.jpg
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
2024-03-18T00:59
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, новороссия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Политика
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал.
2024-03-18T00:59
true
PT0M30S
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Путин заявил об удивлении от высоких результов выборов в новых регионах и Крыму
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал.
"Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, - я, честно говоря, даже не ожидал", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Голосование на выборах президента РФ шло три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.