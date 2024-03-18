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Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:59 18.03.2024 (обновлено: 03:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:59
2024-03-18T03:44
выборы президента россии — 2024
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал. "Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, - я, честно говоря, даже не ожидал", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ шло три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Политика
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал.
2024-03-18T00:59
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Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму

Путин заявил об удивлении от высоких результов выборов в новых регионах и Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, заявил, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал.
"Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, - я, честно говоря, даже не ожидал", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Голосование на выборах президента РФ шло три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновПолитика
 
 
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