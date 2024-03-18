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Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России

Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России

Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:59

2024-03-18T00:59

2024-03-18T03:44

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин в своем избирательном штабе.

россия

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Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России 2024-03-18T00:59 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин