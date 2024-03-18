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Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:59 18.03.2024 (обновлено: 03:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933859174.html
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России
Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:59
2024-03-18T03:44
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
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Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России
Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России
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россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России

Путин назвал реакцию Запада на выборы в России ожидаемой

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир Путин
 
 
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