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Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России
Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:59
2024-03-18T00:59
2024-03-18T03:44
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
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Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России
Путин об ожидаемой реакции Запада на выборы в России
2024-03-18T00:59
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России
Путин назвал реакцию Запада на выборы в России ожидаемой
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств – она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно", - сказал Путин в своем избирательном штабе.