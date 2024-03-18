https://ria.ru/20240318/vybory-1933845779.html

Путин объяснил, с чем связана высокая явка избирателей на выборах

Путин объяснил, с чем связана высокая явка избирателей на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин объяснил, с чем связана высокая явка избирателей на выборах

Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня переживает страна, заявил журналистам кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:09

2024-03-18T00:09

2024-03-18T00:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня переживает страна, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией", - ответил Путин на вопрос о том, с чем связана высокая явка избирателей на президентских выборах.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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политика, россия, владимир путин