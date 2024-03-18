https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html

"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России

"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России - РИА Новости, 18.03.2024

"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России

Украинские военные не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:03

2024-03-18T20:03

2024-03-18T20:03

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские военные не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Российские дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте Fpv-дронами бьют по нашей пехоте. Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?" — задался вопросом Лапин.По словам политика, у россиян есть специальные БПЛА, которые невозможно перехватить системами радиоэлектронной борьбы. ВСУ сейчас воюют оружием прошлого столетия с современными разработками Москвы."Так мы в войне не победим", — резюмировал Лапин.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

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в мире, россия, москва, киев, вооруженные силы украины