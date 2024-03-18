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"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России
"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России - РИА Новости, 18.03.2024
"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России
Украинские военные не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:03
2024-03-18T20:03
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские военные не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Российские дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте Fpv-дронами бьют по нашей пехоте. Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?" — задался вопросом Лапин.По словам политика, у россиян есть специальные БПЛА, которые невозможно перехватить системами радиоэлектронной борьбы. ВСУ сейчас воюют оружием прошлого столетия с современными разработками Москвы."Так мы в войне не победим", — резюмировал Лапин.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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в мире, россия, москва, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины
"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России
Киевский политик Лапин: ВСУ не могут перехватить ударные дроны России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские военные не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
"Российские дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте Fpv-дронами бьют по нашей пехоте. Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?" — задался вопросом Лапин.
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По словам политика, у россиян есть специальные БПЛА, которые невозможно перехватить системами радиоэлектронной борьбы. ВСУ
сейчас воюют оружием прошлого столетия с современными разработками Москвы
.
«
"Так мы в войне не победим", — резюмировал Лапин.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes
сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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