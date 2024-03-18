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Воробьев поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Новости Подмосковья
 
16:23 18.03.2024 (обновлено: 16:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vorobev-1934050741.html
Воробьев поздравил Путина с победой на выборах
Воробьев поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Воробьев поздравил Путина с победой на выборах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:23
2024-03-18T16:25
политика
московская область (подмосковье)
дальний восток
россия
владимир путин
андрей воробьев
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах и поблагодарил жителей Подмосковья за высокую явку. "Состоялись выборы Президента. У нас в Подмосковье впервые больше 6 миллионов избирателей. И также впервые на участки пришло 4 миллиона 800 тысяч наших жителей, это явка в 77%. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на участки или отдал свой голос электронно", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор отметил, что региону важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни. "Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом - одна команда", - добавил Воробьев. Впервые в РФ голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,50% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,21% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,04% голосов.
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политика, московская область (подмосковье), дальний восток, россия, владимир путин, андрей воробьев, госдума рф, лдпр, кпрф, николай харитонов, выборы президента рф
Политика, Московская область (Подмосковье), Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Николай Харитонов, Новости Подмосковья, Выборы президента РФ
Воробьев поздравил Путина с победой на выборах

Воробьев поздравил Путина с важной и убедительной победой на выборах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах и поблагодарил жителей Подмосковья за высокую явку.
«
"Состоялись выборы Президента. У нас в Подмосковье впервые больше 6 миллионов избирателей. И также впервые на участки пришло 4 миллиона 800 тысяч наших жителей, это явка в 77%. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на участки или отдал свой голос электронно", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что региону важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни.
«
"Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом - одна команда", - добавил Воробьев.
Впервые в РФ голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,50% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,21% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,04% голосов.
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Новости ПодмосковьяПолитикаМосковская область (Подмосковье)Дальний ВостокРоссияВладимир ПутинАндрей ВоробьевГосдума РФЛДПРКПРФНиколай ХаритоновВыборы президента РФ
 
 
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