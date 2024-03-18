https://ria.ru/20240318/vorobev-1934050741.html

Воробьев поздравил Путина с победой на выборах

Воробьев поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Воробьев поздравил Путина с победой на выборах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:23

2024-03-18T16:23

2024-03-18T16:25

политика

московская область (подмосковье)

дальний восток

россия

владимир путин

андрей воробьев

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах и поблагодарил жителей Подмосковья за высокую явку. "Состоялись выборы Президента. У нас в Подмосковье впервые больше 6 миллионов избирателей. И также впервые на участки пришло 4 миллиона 800 тысяч наших жителей, это явка в 77%. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на участки или отдал свой голос электронно", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор отметил, что региону важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни. "Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом - одна команда", - добавил Воробьев. Впервые в РФ голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,50% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,21% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,04% голосов.

https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html

московская область (подмосковье)

дальний восток

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политика, московская область (подмосковье), дальний восток, россия, владимир путин, андрей воробьев, госдума рф, лдпр, кпрф, николай харитонов, выборы президента рф