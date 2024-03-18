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Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого - РИА Новости, 18.03.2024
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00:52 18.03.2024 (обновлено: 01:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vdova-1933857621.html
Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого
Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого - РИА Новости, 18.03.2024
Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого
Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию увидеть мужа, но предпочла этого не делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:52
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дмитрий песков
алексей навальный*
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию увидеть мужа, но предпочла этого не делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа... Она отказалась. Она предпочла остаться за границей", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что те люди, которые сами оторвали себя от своей Родины, чем дольше находятся за границей, тем больше теряют связь со своей страной.
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дмитрий песков, алексей навальный*
Дмитрий Песков, Алексей Навальный*
Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого

Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не стала этого делать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию увидеть мужа, но предпочла этого не делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа... Она отказалась. Она предпочла остаться за границей", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что те люди, которые сами оторвали себя от своей Родины, чем дольше находятся за границей, тем больше теряют связь со своей страной.
 
Дмитрий ПесковАлексей Навальный*
 
 
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