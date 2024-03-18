https://ria.ru/20240318/vdova-1933857621.html

Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого

Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого - РИА Новости, 18.03.2024

Песков: вдова Навального могла приехать увидеть мужа, но не сделала этого

Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию увидеть мужа, но предпочла этого не делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:52

2024-03-18T00:52

2024-03-18T01:20

дмитрий песков

алексей навальный*

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию увидеть мужа, но предпочла этого не делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа... Она отказалась. Она предпочла остаться за границей", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что те люди, которые сами оторвали себя от своей Родины, чем дольше находятся за границей, тем больше теряют связь со своей страной.

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

дмитрий песков, алексей навальный*