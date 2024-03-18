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Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 18.03.2024 (обновлено: 13:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933996837.html
Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр
Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр - РИА Новости, 18.03.2024
Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр
Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:47
2024-03-18T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
нато
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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Путь Украины в НАТО будет трудным", - приводит его слова минобороны страны, напоминая, что "Польша всегда помогала другим странам вступить в НАТО". Как считает польский министр, "инвестиции в победу Украины - это инвестиции в польскую безопасность". Также по его мнению, "Европа должна увеличить производственные мощности военной промышленности". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, НАТО
Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр

Министр обороны Польши: вступление Украины в НАТО не будет легким

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Путь Украины в НАТО будет трудным", - приводит его слова минобороны страны, напоминая, что "Польша всегда помогала другим странам вступить в НАТО". Как считает польский министр, "инвестиции в победу Украины - это инвестиции в польскую безопасность". Также по его мнению, "Европа должна увеличить производственные мощности военной промышленности".
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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