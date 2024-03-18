https://ria.ru/20240318/ukraina-1933996837.html

Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр

Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр - РИА Новости, 18.03.2024

Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр

Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:47

2024-03-18T13:47

2024-03-18T13:50

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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Путь Украины в НАТО будет трудным", - приводит его слова минобороны страны, напоминая, что "Польша всегда помогала другим странам вступить в НАТО". Как считает польский министр, "инвестиции в победу Украины - это инвестиции в польскую безопасность". Также по его мнению, "Европа должна увеличить производственные мощности военной промышленности". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, нато