Путь Украины в НАТО будет трудным, заявил польский министр
Министр обороны Польши: вступление Украины в НАТО не будет легким
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не будет легким, признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Путь Украины в НАТО будет трудным", - приводит его слова минобороны страны, напоминая, что "Польша всегда помогала другим странам вступить в НАТО". Как считает польский министр, "инвестиции в победу Украины - это инвестиции в польскую безопасность". Также по его мнению, "Европа должна увеличить производственные мощности военной промышленности".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.