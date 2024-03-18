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Девять членов УИК отстранены от работы на выборах, заявила Памфилова
Девять членов УИК отстранены от работы на выборах, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024
Девять членов УИК отстранены от работы на выборах, заявила Памфилова
Только девять членов участковых избирательных комиссий из почти 1 миллиона отстранены от работы, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:11
2024-03-18T12:11
2024-03-18T12:11
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Только девять членов участковых избирательных комиссий из почти 1 миллиона отстранены от работы, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Всего в дни голосования по решению судов были отстранены от работы по всей России из почти миллиона - где-то у нас под 900 тысяч - членов участковых комиссий. Девять членов участковых избирательных комиссий (отстранено - ред.): один секретарь участковой избирательной комиссии и восемь членов участковых избирательных комиссий. В пяти регионах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Девять членов УИК отстранены от работы на выборах, заявила Памфилова
Памфилова: только девять членов УИК из почти миллиона отстранили от работы