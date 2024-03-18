В Таджикистане пятеро обвиняемых в убийстве банкира получили пожизненное
В Таджикистане 5 обвиняемых в убийстве банкира Исматуллоева получили пожизненное
Молоточек судьи. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 18 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане пятеро обвиняемых в убийстве бывшего заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева приговорены к пожизненному заключению, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде страны.
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"Пять обвиняемых в убийстве бывшего заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева приговорены к пожизненному заключению, еще девять были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1 до 8 лет по различным обвинениям, в том числе за несообщение о преступлении", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 14 из 18 подозреваемых в убийстве Исматуллоева уже осуждены, один находится в розыске на территории Польши, еще один ждет экстрадиции из США, один человек умер от болезни в СИЗО. Еще один подозреваемый - Рустам Ашуров - в июне прошлого года убил двух сотрудников службы безопасности кишиневского аэропорта, был ранен во время спецоперации молдавских властей и скончался в больнице.
Шухрат Исматуллоев был похищен преступниками вечером 23 июня в Душанбе. Они, вызвав его из дома, насильно посадили в автомобиль увезли в село в пригородном с Душанбе Варзобском районе. В одном из домов села его пытали с применением физической силы, автогена и электрошокера, пытаясь узнать номера его банковских счетов и после убили. Тело убитого они выбросили в реку Зарафшан на 130-м километре автодороги Душанбе-Чанак. Тело Исматуллоева было найдено 13 августа 2023 года в реке Зарафшан вблизи города Пенджикент в Согдийской области почти в 100 километрах от места, где его сбросили в воду.