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Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье
Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье - РИА Новости, 18.03.2024
Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье
Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:52
2024-03-18T16:52
2024-03-18T16:52
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду жилья, сообщает Суточно.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы с датами заездов с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая – 4,4 тысячи рублей.В основном пользователи бронируют жилье на четверо суток и тратят на размещение на десять процентов больше, чем год назад - около 17 тысяч рублей.Самые востребованные направления - Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. За апартаменты в Москве туристы платили в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.
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РИА Новости
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новости - туризм, санкт-петербург, казань, отдых в россии, россия, калининград, туры, туристы, путешествия
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Казань, отдых в России, Россия, Калининград, Туры, туристы, Путешествия
Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье
Эксперты: дешевле всего туристы могут снять жилье в начале мая в Калининграде
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду жилья, сообщает Суточно.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы с датами заездов с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая – 4,4 тысячи рублей.
В основном пользователи бронируют жилье на четверо суток и тратят на размещение на десять процентов больше, чем год назад - около 17 тысяч рублей.
Самые востребованные направления - Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.
Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. За апартаменты в Москве туристы платили в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.
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