https://ria.ru/20240318/tury-1934061240.html

Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье

Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье - РИА Новости, 18.03.2024

Названы популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье

Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:52

2024-03-18T16:52

2024-03-18T16:52

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

казань

отдых в россии

россия

калининград

туры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876069980_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d9d99b3ff1507bd11f38ae9912bb7016.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду жилья, сообщает Суточно.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы с датами заездов с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая – 4,4 тысячи рублей.В основном пользователи бронируют жилье на четверо суток и тратят на размещение на десять процентов больше, чем год назад - около 17 тысяч рублей.Самые востребованные направления - Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. За апартаменты в Москве туристы платили в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240319/gidy-1931657056.html

санкт-петербург

казань

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости - туризм, санкт-петербург, казань, отдых в россии, россия, калининград, туры, туристы, путешествия