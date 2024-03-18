https://ria.ru/20240318/tsik-1933936962.html

Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг

Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг - РИА Новости, 18.03.2024

Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг

Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится в четверг, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:09

2024-03-18T11:09

2024-03-18T11:20

выборы президента россии — 2024

цик рф

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится в четверг, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы планируем провести уже официальное заседание центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, как обычно, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, политика, россия, элла памфилова