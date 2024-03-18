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Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг
Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг - РИА Новости, 18.03.2024
Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг
Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится в четверг, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:09
2024-03-18T11:09
2024-03-18T11:20
выборы президента россии — 2024
цик рф
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится в четверг, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы планируем провести уже официальное заседание центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, как обычно, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цик рф, политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Политика, Россия, Элла Памфилова
Официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг
Памфилова: официальное заседание ЦИК об итогах выборов пройдет в четверг