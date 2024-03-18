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Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров - РИА Новости, 18.03.2024
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21:39 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров
Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров - РИА Новости, 18.03.2024
Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров
Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов на прошлой неделе, чтобы поддержать расширение мессенджера, рассказал основатель мессенджера Павел РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:39
2024-03-18T21:39
экономика
павел дуров
telegram
технологии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов на прошлой неделе, чтобы поддержать расширение мессенджера, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. "На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Также он отметил, что спрос на облигации превысил предложение, а условия облигаций оказались выгодными для компании.
https://ria.ru/20240311/telegram-1932342798.html
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экономика, павел дуров, telegram, технологии
Экономика, Павел Дуров, Telegram, Технологии
Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров

Павел Дуров сообщил, что Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов на прошлой неделе, чтобы поддержать расширение мессенджера, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.
«
"На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что спрос на облигации превысил предложение, а условия облигаций оказались выгодными для компании.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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ЭкономикаПавел ДуровTelegramТехнологии
 
 
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