https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html

Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров

Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров - РИА Новости, 18.03.2024

Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров

Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов на прошлой неделе, чтобы поддержать расширение мессенджера, рассказал основатель мессенджера Павел РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:39

2024-03-18T21:39

2024-03-18T21:39

экономика

павел дуров

telegram

технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов на прошлой неделе, чтобы поддержать расширение мессенджера, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. "На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Также он отметил, что спрос на облигации превысил предложение, а условия облигаций оказались выгодными для компании.

https://ria.ru/20240311/telegram-1932342798.html

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2024

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экономика, павел дуров, telegram, технологии