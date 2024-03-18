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Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 18.03.2024
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15:15 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/sud-1934030130.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 18.03.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:15
2024-03-18T15:15
происшествия
москва
россия
московский городской суд
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья. Адвокат Калой Ахильгов предложил перевести Шабутдинова под домашний арест либо выпустить под залог в 10 миллионов рублей (на одном из предыдущих заседаний предлагался залог в 50 миллионов) Шабутдинов, участвуя по видеосвязи из следственного изолятора, рассказал суду, что образовательные программы его компании входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей. "Кому-то что-то не понравилось, и теперь я нахожусь здесь", - посетовал он. Таганский суд Москвы ранее продлил срок содержания Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Следствие мотивировало свое ходатайство необходимостью, в частности, установить местонахождение более ста свидетелей, допросить потерпевших, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также установить иных причастных лиц. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Потерпевшими уже признаны 50 человек. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://radiosputnik.ru/20240221/blinovskaya-1928823005.html
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происшествия, москва, россия, московский городской суд, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Аяз Шабутдинов
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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Адвокат: в деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов
21 февраля, 18:40
Адвокат Калой Ахильгов предложил перевести Шабутдинова под домашний арест либо выпустить под залог в 10 миллионов рублей (на одном из предыдущих заседаний предлагался залог в 50 миллионов)
Шабутдинов, участвуя по видеосвязи из следственного изолятора, рассказал суду, что образовательные программы его компании входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей. "Кому-то что-то не понравилось, и теперь я нахожусь здесь", - посетовал он.
Таганский суд Москвы ранее продлил срок содержания Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Следствие мотивировало свое ходатайство необходимостью, в частности, установить местонахождение более ста свидетелей, допросить потерпевших, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также установить иных причастных лиц.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли
1 марта, 15:49
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Потерпевшими уже признаны 50 человек. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской судАяз Шабутдинов
 
 
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