https://ria.ru/20240318/sud-1934030130.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 18.03.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:15

2024-03-18T15:15

2024-03-18T15:15

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московский городской суд

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья. Адвокат Калой Ахильгов предложил перевести Шабутдинова под домашний арест либо выпустить под залог в 10 миллионов рублей (на одном из предыдущих заседаний предлагался залог в 50 миллионов) Шабутдинов, участвуя по видеосвязи из следственного изолятора, рассказал суду, что образовательные программы его компании входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей. "Кому-то что-то не понравилось, и теперь я нахожусь здесь", - посетовал он. Таганский суд Москвы ранее продлил срок содержания Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Следствие мотивировало свое ходатайство необходимостью, в частности, установить местонахождение более ста свидетелей, допросить потерпевших, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также установить иных причастных лиц. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Потерпевшими уже признаны 50 человек. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://radiosputnik.ru/20240221/blinovskaya-1928823005.html

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происшествия, москва, россия, московский городской суд, аяз шабутдинов