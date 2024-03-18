Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/stoltenberg-1934003548.html
Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию
Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в понедельник в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:04
2024-03-18T14:04
в мире
грузия
тбилиси
йенс столтенберг
саломе зурабишвили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в понедельник в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе. "В 14.50 (13.50 мск) в администрации правительства состоится встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы. Столтенберг также планирует провести встречу с президентом Саломе Зурабишвили.
https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, йенс столтенберг, саломе зурабишвили, нато
В мире, Грузия, Тбилиси, Йенс Столтенберг, Саломе Зурабишвили, НАТО
Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию

Столтенберг прибыл в Тбилиси, где проведет встречу с Зурабишвили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в понедельник в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
"В 14.50 (13.50 мск) в администрации правительства состоится встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Столтенберг также планирует провести встречу с президентом Саломе Зурабишвили.
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Захарова: Париж после провала в Африке пытается "отыграться" в Закавказье
11 марта, 02:57
 
В миреГрузияТбилисиЙенс СтолтенбергСаломе ЗурабишвилиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала