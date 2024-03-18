https://ria.ru/20240318/stoltenberg-1934003548.html

Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию

Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию - РИА Новости, 18.03.2024

Генсек НАТО прибыл с визитом в Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в понедельник в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:04

2024-03-18T14:04

2024-03-18T14:04

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тбилиси

йенс столтенберг

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в понедельник в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе. "В 14.50 (13.50 мск) в администрации правительства состоится встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы. Столтенберг также планирует провести встречу с президентом Саломе Зурабишвили.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, тбилиси, йенс столтенберг, саломе зурабишвили, нато