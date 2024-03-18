США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль
Песков: США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине и воюют с Россией
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Кремль не согласен с оценкой США выборов в РФ), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.