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США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 18.03.2024 (обновлено: 13:39 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ssha-1933984981.html
США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль
США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 18.03.2024
США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль
США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:21
2024-03-18T13:39
специальная военная операция на украине
политика
сша
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Кремль не согласен с оценкой США выборов в РФ), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, сша, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков
США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль

Песков: США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине и воюют с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Кремль не согласен с оценкой США выборов в РФ), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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