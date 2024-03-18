https://ria.ru/20240318/ssha-1933984981.html

США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль

США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 18.03.2024

США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине, заявил Кремль

США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:21

2024-03-18T13:21

2024-03-18T13:39

специальная военная операция на украине

политика

сша

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США фактически глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Кремль не согласен с оценкой США выборов в РФ), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сша, украина, россия, дмитрий песков