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В Казахстане экс-полицейские получили сроки за пытки в ходе беспорядков - РИА Новости, 18.03.2024
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17:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/sroki-1934073571.html
В Казахстане экс-полицейские получили сроки за пытки в ходе беспорядков
В Казахстане экс-полицейские получили сроки за пытки в ходе беспорядков - РИА Новости, 18.03.2024
В Казахстане экс-полицейские получили сроки за пытки в ходе беспорядков
В Казахстане экс-полицейские получили тюремные сроки по делу о пытках в ходе беспорядков, произошедших в январе 2022 года, сообщает в понедельник прокуратура... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:48
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АЛМА-АТА, 18 мар - РИА Новости. В Казахстане экс-полицейские получили тюремные сроки по делу о пытках в ходе беспорядков, произошедших в январе 2022 года, сообщает в понедельник прокуратура Жетысуской области. "Восемнадцатого марта 2024 года в суде города Талдыкорган состоялся приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе "январских событий"… Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. По сообщению ведомства, в результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени. "Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе", - сообщается в пресс-релизе. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916502012.html
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в мире, казахстан, одкб, талдыкорган, жанаозен
В мире, Казахстан, ОДКБ, Талдыкорган, Жанаозен
В Казахстане экс-полицейские получили сроки за пытки в ходе беспорядков

В Казахстане экс-полицейские получили сроки по делу о пытках в ходе беспорядков

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 18 мар - РИА Новости. В Казахстане экс-полицейские получили тюремные сроки по делу о пытках в ходе беспорядков, произошедших в январе 2022 года, сообщает в понедельник прокуратура Жетысуской области.
«
"Восемнадцатого марта 2024 года в суде города Талдыкорган состоялся приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе "январских событий"… Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
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По сообщению ведомства, в результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени.
«
"Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе", - сообщается в пресс-релизе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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