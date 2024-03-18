https://ria.ru/20240318/srok-1934021529.html

В Волгограде осужденный за убийство из-за ссоры мужчина получил новый срок

В Волгограде осужденный за убийство из-за ссоры мужчина получил новый срок - РИА Новости, 18.03.2024

В Волгограде осужденный за убийство из-за ссоры мужчина получил новый срок

Арсена Мелконяна, осужденного по громкому делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, получил новый срок: суд приговорил его к 3 годам РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:52

2024-03-18T14:52

2024-03-18T14:52

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Арсена Мелконяна, осужденного по громкому делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, получил новый срок: суд приговорил его к 3 годам и 2 месяца колонии за угрозы, в том числе в адрес судьи в Волгограде. Ранее сообщалось, что мае 2023 года в отношении Мелконяна было возбуждено новое уголовное дело по статьям о "дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества" и об угрозах убийством, в том числе в адрес судьи. Он был арестован. В понедельник Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал Мелконяна виновным по этим статьям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. "По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован. В марте 2022 года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за "покушение на причинение тяжкого вреда здоровью". В июле приговор был смягчен: Мелконяну - до 8,5 лет, его сестре - до 5 лет и 1 месяца, а ее мужу – до 6 лет и 8 месяцев. Как выяснило следствие, в 2020 года произошла ссора в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян , а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, а Мелконян был задержан. Как сообщало местное издание v1.ru, Мелконян отправился в зону военной спецоперации, завербовавшись добровольцем, а спустя где-то полгода службы вернулся в Волгоград - и так оказался на свободе.

https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933335463.html

https://ria.ru/20240205/ubiystvo-1925520584.html

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область