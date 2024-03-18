https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933944222.html

Слуцкий рассказал, за кого проголосовал на выборах президента России

Слуцкий рассказал, за кого проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Слуцкий рассказал, за кого проголосовал на выборах президента России

Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий признался, что колебался, выбирая, за кого голосовать на выборах президента РФ, но все-таки решил отдать... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

лдпр

кпрф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5b043861ac0f5e9a503abc987eb5b6.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий признался, что колебался, выбирая, за кого голосовать на выборах президента РФ, но все-таки решил отдать голос за себя. "Позволил себе проголосовать за себя... Колебался, но тем не менее проголосовал за себя", - ответил Слуцкий на вопрос журналиста о том, за кого он проголосовал. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,31% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, лдпр, кпрф, владимир путин