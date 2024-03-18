https://ria.ru/20240318/shestvie-1934005980.html

На ВДНХ прошло праздничное шествие в честь воссоединения Крыма с Россией

На ВДНХ прошло праздничное шествие в честь воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2024

На ВДНХ прошло праздничное шествие в честь воссоединения Крыма с Россией

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия" прошло праздничное шествие в честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:10

2024-03-18T14:10

2024-03-18T14:33

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

республика крым

вднх

москва

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия" прошло праздничное шествие в честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в пресс-службе выставки. "Мы сегодня — молодежь Крыма — имеем невероятную возможность участвовать в общественно-политической жизни нашей страны, мы можем писать проекты, мы можем получать дополнительные баллы при поступлении в вузы. Сегодня действительно время возможностей", — сказала одна из крымских волонтеров. В шествии участвовали представители всех регионов страны.Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. Это полная экскурсия по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

республика крым

москва

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Праздничное шествие на ВДНХ, приуроченное к десятилетию воссоединения Крыма На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось праздничное шествие, приуроченное к десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 2024-03-18T14:10 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", республика крым, вднх, москва