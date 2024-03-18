https://ria.ru/20240318/rezultaty-1933979850.html

ЦИК объявит официальные результаты президентских выборов в четверг

ЦИК объявит официальные результаты президентских выборов в четверг - РИА Новости, 18.03.2024

ЦИК объявит официальные результаты президентских выборов в четверг

Официальные результаты выборов президента РФ будут объявлены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила председатель Центризбиркома... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальные результаты выборов президента РФ будут объявлены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы результаты планируем объявить в четверг, 21 марта. У нас будет заседание Центральной избирательной комиссии в 11 часов. К этому времени нам должны из всех регионов, где были выборы за границей, доставить протоколы бумажные, мы должны все перепроверить", - сообщила Памфилова в эфире "Россия 1".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, цик рф, элла памфилова