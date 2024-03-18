ЦИК объявит официальные результаты президентских выборов в четверг
Памфилова: ЦИК объявит официальные результаты президентских выборов в четверг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальные результаты выборов президента РФ будут объявлены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы результаты планируем объявить в четверг, 21 марта. У нас будет заседание Центральной избирательной комиссии в 11 часов. К этому времени нам должны из всех регионов, где были выборы за границей, доставить протоколы бумажные, мы должны все перепроверить", - сообщила Памфилова в эфире "Россия 1".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.