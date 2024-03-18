https://ria.ru/20240318/religiya-1933900625.html
Российские буддисты рады победе Путина на выборах
Российские буддисты рады победе Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Российские буддисты рады победе Путина на выборах
Российские буддисты рады победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил РИА Новости глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:33
2024-03-18T08:33
2024-03-18T08:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика бурятия
владимир путин
дамба аюшеев
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские буддисты рады победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил РИА Новости глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, призвав власти обратить внимание на развитие сельского хозяйства в Бурятии и Забайкалье. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов. "Мы, буддисты России, рады результатам выборов и полностью согласны с волей народа. Высокая явка на голосовании показала, что люди верят руководителю государства и надеются на улучшение жизни. Если говорить о том, на что надеемся мы, народы Бурятии и Забайкалья, то мы ждем, что новое правительство России, которое будет сформировано по итогам выборов, наконец-то обратит пристальное внимание на развитие сельского хозяйства и скотоводства в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - сказал Аюшеев.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, республика бурятия, владимир путин, дамба аюшеев, николай харитонов, лдпр, кпрф, буддизм, буддийская традиционная сангха россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Бурятия, Владимир Путин, Дамба Аюшеев, Николай Харитонов, ЛДПР, КПРФ, Буддизм, Буддийская традиционная сангха России
Российские буддисты рады победе Путина на выборах
Глава традиционной Сангхи: буддисты в России рады победе Путина на выборах