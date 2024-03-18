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Российские буддисты рады победе Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:33 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/religiya-1933900625.html
Российские буддисты рады победе Путина на выборах
Российские буддисты рады победе Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Российские буддисты рады победе Путина на выборах
Российские буддисты рады победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил РИА Новости глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:33
2024-03-18T08:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика бурятия
владимир путин
дамба аюшеев
николай харитонов
лдпр
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские буддисты рады победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил РИА Новости глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, призвав власти обратить внимание на развитие сельского хозяйства в Бурятии и Забайкалье. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов. "Мы, буддисты России, рады результатам выборов и полностью согласны с волей народа. Высокая явка на голосовании показала, что люди верят руководителю государства и надеются на улучшение жизни. Если говорить о том, на что надеемся мы, народы Бурятии и Забайкалья, то мы ждем, что новое правительство России, которое будет сформировано по итогам выборов, наконец-то обратит пристальное внимание на развитие сельского хозяйства и скотоводства в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - сказал Аюшеев.
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политика, россия, республика бурятия, владимир путин, дамба аюшеев, николай харитонов, лдпр, кпрф, буддизм, буддийская традиционная сангха россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Бурятия, Владимир Путин, Дамба Аюшеев, Николай Харитонов, ЛДПР, КПРФ, Буддизм, Буддийская традиционная сангха России
Российские буддисты рады победе Путина на выборах

Глава традиционной Сангхи: буддисты в России рады победе Путина на выборах

© Фото : Дамба Аюшеев/TelegramГлава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев
Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Дамба Аюшеев/Telegram
Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские буддисты рады победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил РИА Новости глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, призвав власти обратить внимание на развитие сельского хозяйства в Бурятии и Забайкалье.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.
"Мы, буддисты России, рады результатам выборов и полностью согласны с волей народа. Высокая явка на голосовании показала, что люди верят руководителю государства и надеются на улучшение жизни. Если говорить о том, на что надеемся мы, народы Бурятии и Забайкалья, то мы ждем, что новое правительство России, которое будет сформировано по итогам выборов, наконец-то обратит пристальное внимание на развитие сельского хозяйства и скотоводства в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - сказал Аюшеев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика БурятияВладимир ПутинДамба АюшеевНиколай ХаритоновЛДПРКПРФБуддизмБуддийская традиционная сангха России
 
 
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