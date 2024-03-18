https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html

Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин со сцены праздничного концерта на Красной площади поздравил россиян с десятой годовщиной вступления Крыма в состав России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:22

2024-03-18T19:22

2024-03-18T19:52

севастополь

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин со сцены праздничного концерта на Красной площади поздравил россиян с десятой годовщиной вступления Крыма в состав России."Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией", — сказал президент.Он подчеркнул, что полуостров — это не только стратегически важная территория, история, традиции и гордость России, это прежде всего люди."Севастопольцы, крымчане — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", — сказал Путин.Глава государства рассказал, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Он пообещал, что скоро составы пойдут прямо до Севастополя, а этот маршрут станет еще одной альтернативой Крымскому мосту."Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", — сказал российский лидер.Путин вышел на сцену вместе с тремя другими кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства. После поздравительных слов все хором спели гимн России.

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Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией 2024-03-18T19:22 true PT10M52S

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севастополь, россия