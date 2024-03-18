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Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:57 18.03.2024 (обновлено: 18:11 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934076515.html
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах
Кандидат в президенты России, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина на встрече, отметив,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:57
2024-03-18T18:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
владимир путин
кпрф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина на встрече, отметив, что КПРФ признает его победу на президентских выборах."Позвольте вас поздравить, победу признаем", - сказал он на встрече кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов добавил, что все "здравое" мировое сообщество понимает, что во главе России – надежный человек.Он рассказал, что на его встречах с избирателями звучал "квартирный вопрос".
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, КПРФ
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Харитонов: КПРФ признает победу Путина на президентских выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина на встрече, отметив, что КПРФ признает его победу на президентских выборах.
"Позвольте вас поздравить, победу признаем", - сказал он на встрече кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов добавил, что все "здравое" мировое сообщество понимает, что во главе России – надежный человек.
Он рассказал, что на его встречах с избирателями звучал "квартирный вопрос".
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновВладимир ПутинКПРФ
 
 
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