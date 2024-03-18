https://ria.ru/20240318/putin-1934076515.html

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Кандидат в президенты России, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина на встрече, отметив,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:57

2024-03-18T17:57

2024-03-18T18:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

владимир путин

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933806753_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_941dc25095715c3b99e90a732ac1a955.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина на встрече, отметив, что КПРФ признает его победу на президентских выборах."Позвольте вас поздравить, победу признаем", - сказал он на встрече кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов добавил, что все "здравое" мировое сообщество понимает, что во главе России – надежный человек.Он рассказал, что на его встречах с избирателями звучал "квартирный вопрос".

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, николай харитонов, владимир путин, кпрф