https://ria.ru/20240318/putin-1934076375.html
Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин
Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин
Избирательная кампания на выборах президента России прошла цивилизованно, в соответствии с российским законом, заявил победивший на выборах действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:55
2024-03-18T17:55
2024-03-18T18:12
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента России прошла цивилизованно, в соответствии с российским законом, заявил победивший на выборах действующий глава государства Владимир Путин."Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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владимир путин, политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин
Путин: избирательная кампания шла в полном соответствии с российским законом