https://ria.ru/20240318/putin-1934076375.html

Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин

Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Избирательная кампания шла в соответствии с законом, заявил Путин

Избирательная кампания на выборах президента России прошла цивилизованно, в соответствии с российским законом, заявил победивший на выборах действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:55

2024-03-18T17:55

2024-03-18T18:12

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента России прошла цивилизованно, в соответствии с российским законом, заявил победивший на выборах действующий глава государства Владимир Путин."Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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владимир путин, политика, россия, совет федерации рф